Stand: 09.07.2021 14:24 Uhr Tödlicher Wohnungsbrand in Leer: Kein Fremdverschulden

Nach dem Tod eines 54-jährigen Bewohners bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Ostfriesland haben die Ermittlungen keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei haben ein elektrotechnischer Defekt oder Glutrückstände das Feuer am 21. Juni verursacht. Rettungskräfte hatten den Mann noch aus einer Wohnung geholt, sie konnten ihm aber nicht mehr helfen. Weitere Bewohner des Hauses in Leer wurden nicht verletzt.

