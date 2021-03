Tod nach Festnahme: Obduktion des 19-Jährigen angeordnet Stand: 07.03.2021 13:06 Uhr Nach dem Tod eines 19-Jährigen aus Delmenhorst hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Obduktion der Leiche angeordnet. Der junge Mann war in Polizei-Gewahrsam zusammengebrochen.

Mit der Obduktion soll die genaue Todesursache geklärt werden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses könnten keine weiteren Informationen bekannt gegeben werden. Aus Gründen der Neutralität hat die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland die Ermittlungen übernommen.

Handgemenge bei Festnahme im Wollepark

Der junge Mann ist den Angaben zufolge am Samstagabend in einem Oldenburger Krankenhaus gestorben. Zivile Beamte der Polizei Delmenhorst hatten ihn am frühen Freitagabend im Delmenhorster Wollepark beim Konsumieren von Betäubungsmittel erwischt. Der 19-Jährige versuchte daraufhin zu fliehen, konnte aber nach wenigen Metern gestellt werden. Dabei kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Verdächtige einem Polizisten zweimal gegen den Kopf schlug. Der Polizist setzte daraufhin Pfefferspray ein. Zu zweit gelang es den Beamten schließlich, den Mann zu überwältigen. Weil sie Pfefferspray eingesetzt hatten, alarmierten sie routinemäßig den Rettungsdienst. Eine Behandlung lehnte der 19-Jährige den Angaben zufolge jedoch ab.

In Gewahrsamszelle zusammengebrochen

Die Beamten nahmen ihn daraufhin mit auf die Dienststelle. Eine Bereitschaftsrichterin ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Bis zum Eintreffen des Arztes brachten die Polizisten den 19-Jährigen in einer Gewahrsamszelle unter. Dort beobachteten sie dann per Videoüberwachung, wie er in der Zelle plötzlich zusammenbrach. Die Beamten alarmierten den Angaben zufolge einen Notarzt und leiteten bis zu dessen Eintreffen selbst Rettungsmaßnahmen ein. Als der junge Mann ins Krankenhaus gebracht wurde, war sein Zustand bereits kritisch.

