Stand: 22.04.2024 15:41 Uhr Jungbulle büxt aus und läuft mit Pferden über Bundesstraße

Polizeibeamte wurden am Montagmorgen zu einem Einsatz der etwas anderen Art gerufen. In Andervenne (Landkreis Emsland) war ein etwa 350 Kilogramm schwerer Jungbulle aus seinem Stall ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchquerte das Tier mehrere Ackerflächen bis zu einer Wiese, auf der zwei Pferde standen. Diese erschreckten sich und liefen ebenfalls davon. Alle drei Tiere seien in der Folge zwischenzeitlich auf die nahe B214 gelaufen. Die Polizei sperrte diese daraufhin kurzfristig. Nach rund einer Stunde gelang es der Polizei und mehreren Helfern, die Tiere wieder einzufangen und zurückzubringen. Der Jungbulle und die beiden Pferde hätten den Ausflug unverletzt überstanden, hieß es.

