Stand: 01.01.2021 12:53 Uhr Stuhr: Rentner zu Hause überfallen und ausgeraubt

In Heiligenrode in der Gemeinde Stuhr (Landkreis Diepholz) ist ein 84-Jähriger in seinem Haus überfallen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, drangen unbekannte Täter bereits in der Nacht zu Silvester durch ein Fenster in das Haus. Sie durchsuchten demnach zuerst das Erdgeschoss. Dann überraschten sie im Obergeschoss den Rentner im Schlaf, fesselten ihn und verbanden ihm die Augen. Nach rund zwei Stunden flohen die Männer den Angaben zufolge mit Bargeld und einer teuren Armbanduhr. Der gefesselte 84-Jährige schaffte es, sich teilweise zu befreien und zu seinen Nachbarn zu gehen. Das Opfer stand unter Schock und war leicht verletzt. Rettungssanitäter versorgten den Mann. Eine Fahndung der Polizei nach den Tätern, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb erfolglos.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.01.2021 | 14:00 Uhr