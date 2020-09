Stand: 02.09.2020 10:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Stuhr: 42-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Stuhr (Landkreis Diepholz) hat am Mittwochmorgen ein 42-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Mann aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Ein entgegenkommender Lastwagenfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Pkw wurde in einen Graben geschleudert. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten 42-Jährigen aus dem Wrack befreien. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.09.2020 | 13:30 Uhr