Stand: 07.10.2019 12:09 Uhr

Stürmische See: "Mir" pausiert in Wilhelmshaven

Der russische Dreimaster "Mir" liegt seit Montagvormittag am Bontekai in Wilhelmshaven und wird voraussichtlich zehn Tage dort bleiben. Das Schulschiff der Handelsmarine musste wegen des schlechten Wetters eine Ausbildungsfahrt auf dem nördlichen Atlantik abbrechen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der jüngste Besuch von Besatzung und Schiff in Wilhelmshaven war im Mai, um die inzwischen 20-jährige Patenschaft mit der Stadt zu feiern. Während des aktuellen Aufenthalts sollen Interessierte die Chance bekommen, den Dreimaster zu besichtigen.

Videos 03:08 Ahoi - "Mir" aus St. Petersburg zu Gast Die "Mir" ist zu Gast in Wilhelmshaven: Der Dreimaster braucht ein bisschen - wegen seiner Größe ging es nur langsam in den Hafen. Hier sehen Sie die Einfahrt in voller Pracht. (27.04.2016) Video (03:08 min)

Segler ist größer als "Gorch Fock" und "Alex II"

Die "Mir" wurde 1987 in der damaligen Leninwerft im polnischen Danzig gebaut. Sie ist erheblich größer als ihre deutschen Pendants. Mit einer Länge von 109,4 Metern übertrifft sie sowohl die "Gorch Fock" (89,3 Meter) als auch die "Alexander von Humboldt II" (65 Meter) deutlich. Außerdem gilt sie mit einer Höchstgeschwindigkeit von knapp 20 Knoten (rund 37 Kilometer pro Stunde) als schnellster Großsegler der Welt.

