Stuckenborstel: Lkw bleibt in Sackgasse stecken

Ein Sattelzug hat am frühen Montagmorgen in einer Wohnstraße in Stuckenborstel (Landkreis Rotenburg) erhebliche Schäden angerichtet. Laut Polizei war der 45-jährige Fahrer gegen 4 Uhr versehentlich in eine zu kleine Straße abgebogen. Er versuchte dann, den Lkw aus der Sackgasse herauszumanövrieren. Als dabei ein Grundstückszaun zu Bruch ging, wurden Anwohner durch den Lärm geweckt. Sie alarmierten die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem Lkw-Fahrer ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Der Sattelzug musste von einem Ersatzfahrer übernommen werden.

