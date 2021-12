Stand: 03.12.2021 12:45 Uhr Stoppschild missachtet: Tödlicher Unfall in Augustfehn

In Augustfehn (Landkreis Ammerland) hat sich am Freitagmorgen ein tödlicher Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei hat eine Transporterfahrerin an einer Kreuzung offenbar ein Stoppschild übersehen. Ihr Fahrzeug kollidierte daraufhin mit einem Lkw. Die junge Frau aus dem Emsland starb noch an der Unfallstelle. Der 22 Jahre alte Beifahrer sowie der 26 Jahre alte Lkw-Fahrer wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei nur leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus nach Westerstede gebracht.

VIDEO: Ammerland: Transporter-Fahrerin stirbt bei Kollision mit Lkw (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.12.2021 | 09:30 Uhr