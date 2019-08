Stand: 09.07.2019 13:55 Uhr

Stoppelmarkt in Vechta: Spaß mit Tradition

Der Stoppelmarkt ist "ein Gefühl" - so beschreibt man es bei der Stadt Vechta. Für Liebhaber dieses Volksfestes gebe es einfach nichts Besseres. Betriebe bleiben am Stoppelmarkt-Montag zu, Schulen geschlossen - kommt ja eh keiner. In Vechta, so heißt es, werden drei große Feste begangen: Ostern, Weihnachten und Stoppelmarkt. Immerhin gilt der Markt als eines ältesten Volksfeste Niedersachsens. Am Donnerstag, 15. August, geht das Treiben wieder los.

Tradition seit dem 13. Jahrhundert

Der Stoppelmarkt hat eine Jahrhunderte alte Tradition: Nach Angaben der Stadt wurde er bereits 1298 erstmals als Markt erwähnt. Er wurde damals innerhalb der Stadtmauern abgehalten. Im Jahr 1577 allerdings erreichte die Pest auch Vechta. Der Markt zog auf ein freies Feld außerhalb der Mauern um. Dadurch erhielt er auch seinen heutigen Namen: Auf dem Feld standen noch Stoppelreste.

Bunter Umzug versetzt Vechta in Volksfest-Stimmung

Die inoffizielle Eröffnung des Stoppelmarkts steigt bereits am 14. August. Da messen sich stets Fußballer: die Betriebskicker von Stadt und Landkreis Vechta, eine Auswahl der Stoppelmarktbeschicker und eine Mannschaft aus ehemaligen Profifußballern. Am 15. August startet dann der Markt mit Pauken und Trompeten. Der große Festumzug mit Motivwagen, bunten Verkleidungen und viel Musik zieht am Nachmittag durch die Stadt zum Stoppelmarkt auf der Westerheide. Im Anschluss an den Umzug erfolgt die offizielle Eröffnung des Markts durch Bürgermeister Helmut Gels (CDU).

Rein ins Getümmel ab Freitagmittag

Am Freitag und Sonnabend können dann ab 13 Uhr die Gäste auf den Stoppelmarkt strömen, sich auf Zuckerwatte, Karussells und andere Fahrgeschäfte stürzen oder eines der Festzelte besuchen. Hunderttausende werden erwartet: Im vergangenen Jahr vermeldete die Stadt weit mehr als 800.000 Besucher und damit einen Rekord. Dabei lohnt es sich zu erwähnen, dass Vechta nur rund 32.000 Einwohner hat.

Der nächste traditionelle Programmpunkt ist dann am Sonntag um 10 Uhr: In der Niedersachsenhalle auf dem Festgelände gibt es einen Gottesdienst. Dieser ist der Stadt zufolge in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Das liege offenbar auch an der besonderen Atmosphäre.

Ein Pferde- und Viehmarkt, wie ihn wohl nur Vechta hat

Eines der Highlights ist der Pferde- und Viehmarkt am Montagmorgen. Wohl kaum ein anderer Markt dieser Art lockt so viele Schaulustige an. Das Besondere: Hier wird alte Tradition gepflegt, Geschäfte besiegelt man per Handschlag und die vorherrschende Sprache ist Vechtaer Plattdeutsch. Aber sicherlich nicht nur - schließlich kommen auch Händler von weither zum Viehmarkt. Zuschauer sollten früh aufstehen, um alles mitzubekommen: Um 7 Uhr geht's los.

Auch die Vielfalt der Tiere, die es beim Pferde- und Viehmarkt zu sehen gibt, dürfte viele Neugierige anlocken. Folgende Tiere werden nach Angaben der Stadt gehandelt:

Rinder

Pferde und Ponys

Esel

Schafe

Ziegen

Geflügel

Ziervögel

Kaninchen

Meerschweinchen

Hunde

Katzen

Klein-Nagetiere

Höhenfeuerwerk zum Abschluss

Wenn am Montagnachmittag das letzte Geschäft abgeschlossen wurde, ist eine der wichtigsten Wochen der Stadt auch fast schon wieder vorbei. Am Dienstag verabschiedet sich der Stoppelmarkt mit dem Familientag, an dem alles etwas günstiger ist. Ein Höhenfeuerwerk bildet den krönenden Abschluss.

