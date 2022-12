Stand: 19.12.2022 10:31 Uhr Start der Schnellfähre für Spiekeroog verzögert sich

Der Start der Schnellfähre WattnExpress für die ostfriesische Insel Spiekeroog verzögert sich. Ursprünglich sollte der Liniendienst auf die Insel bereits am Sonntag starten, doch für den Schwertransport der neuen Schwimmplattform in Neuharlingersiel fehlt noch die Genehmigung. Die Fähre kann somit noch nicht anlegen. Die Schnellfähre, die nur 20 Minuten auf die Insel braucht, wird nun voraussichtlich am 3. Januar den Betrieb aufnehmen. Der Beginn für den neuen Liniendienst, der fünf Euro mehr als die reguläre Fähre kostet, ist damit in ins neue Jahr verschoben. Der WattnExpress kann unabhängig vom Hochwasser unterwegs sein. Drei bis acht Abfahrten pro Tag ab Neuharlingersiel sind vorgesehen, teilt die Kurverwaltung Spiekeroog mit.

