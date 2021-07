Sperrung nach Lkw-Unfall: Lange Staus auf der A1 bei Lohne Stand: 07.07.2021 18:10 Uhr Die Reparatur der Fahrbahn nach einem Lkw-Unfall am Montag dauert länger als zunächst gedacht. Die A1 im Landkreis Vechta ist bis heute Abend in Richtung Osnabrück gesperrt.

Der Abschnitt zwischen Lohne/Dinklage und Holdorf ist immer noch nicht befahrbar. Die Fahrtrichtung Bremen ist seit dem frühen Abend wieder frei, es allerdings weiter zu Behinderungen. In Richtung Osnabrück voraussichtlich wird die Autobahn erst ab 22 Uhr befahrbar sein. Der bei dem Unfall am Montag ausgelaufene Diesel hat die Fahrbahndecke so stark beschädigt, dass sie auf 500 Metern Länge abgetragen und erneuert werden muss. An der Unfallstelle befindet sich eine Baustelle, die für die Reparaturarbeiten an der Fahrbahn zunächst abgebaut und später wieder eingerichtet werden muss.

Überlastete Ausweichrouten, verstopfte Ortschaften

Auf der Strecke in Richtung Bremen staute sich der Verkehr zeitweise auf bis zu 20 Kilometern Länge. Auch die Ausweichstrecken waren auch am Mittwoch wie schon am Dienstag völlig überlastet. "Die Autos kommen buchstäblich von allen Seiten", hatte Dinklages Stadtsprecher dem NDR Niedersachsen am Dienstagmittag gesagt. "In Holdorf sieht es ähnlich aus." Beide Orte liegen direkt an der A1. Dort war der Sattelzug am Montagnachmittag von der Straße abgekommen, in die Außenleitplanke gefahren und dabei war der Tank aufgerissen: 500 Liter Diesel verteilten sich auf der Autobahn. Der Fahrer des Sattelzuges blieb bei dem Unfall unverletzt.

Schon mehrere schwere Unfälle seit Mitte Juni

Auf der A1 zwischen Lohne und Holdorf ist es in den vergangenen Wochen vermehrt zu schweren Unfällen gekommen - zwei Menschen starben, es gab mehrere Schwerverletzte. Auf dem unfallträchtigen Abschnitt ist die Fahrbahn wegen Bauarbeiten verengt. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden bereits angepasst.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.07.2021 | 08:00 Uhr