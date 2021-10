Sperrung aufgehoben: A1 nach tödlichem Unfall wieder frei Stand: 15.10.2021 12:32 Uhr Ein 44-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn 1 zwischen Oyten und dem Bremer Kreuz ums Leben gekommen. Am Mittag hat die Polizei die Sperrung der Fahrbahn Richtung Bremen aufgehoben.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten viele Stunden. In dieser Zeit war die A1 zwischen der Anschlussstelle Posthausen und dem Bremer Kreuz voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweise auf einer Länge von bis zu neun Kilometern. Die Ausweichstrecken waren ebenfalls überlastet. Die Verkehrsbehinderungen lösten sich nur langsam auf.

Nachfolgende Fahrer erkennen Unglücksstelle zu spät

Der Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 44-Jährige mit seinem Auto hinter zwei Lastwagen, die sich gegenseitig überholten. Aus ungeklärter Ursache sei er laut Polizei mit einem der beiden Lkw kollidiert und gegen einen weiteren Pkw geschleudert worden. An der Mittelschutzplanke kam der Wagen des 44-Jährigen offenbar zum Stehen. Der Mann soll daraufhin sein Fahrzeug verlassen haben. Ein 45 Jahre alter Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr in die Unfallstelle. Dabei überrollte er den 44-Jährigen, der noch von einem weiteren Fahrzeug erfasst wurde und an der Unfallstelle verstarb.

