"Spectrum of the Seas": Ein Riese auf der Ems

Die "Spectrum of the Seas" absolviert ihre erste große Fahrt von der Meyer Werft in Papenburg zur Nordsee. Der Kreuzfahrtriese hat am späten Nachmittag die Jann-Berghaus-Brücke passiert. Früh am Morgen hatte die "Spectrum of the Seas" die Meyer Werft verlassen. Um 13.30 Uhr erreichte das Schiff die zerstörte Friesenbrücke bei Weener, wo Hunderte Zuschauer das Manöver beobachteten. Die Fahrt verlaufe glatt, sagte ein Werftsprecher am Nachmittag.

Die erste Reise der "Spectrum of the Seas" 20.03.2019 16:00 Uhr Der Kreuzfahrt-Riese hat am Mittwoch die Meyer Werft verlassen.







Der weitere Zeitplan der Ems-Überführung

Um Mitternacht herum soll das Kreuzfahrtschiff das Emssperrwerk in Gandersum passieren. Die Ankunft im niederländischen Eemshaben wird für den frühen Morgen erwartet.

Verzögerung wegen zu hohen Wasserstands

Ursprünglich sollte die "Spectrum of the Seas" am Dienstagabend in Papenburg starten. Wegen des Wasserstands musste die Meyer Werft die Überführung jedoch verschieben. Im Gegensatz zu den jüngsten Passagen war diesmal ein zu hoher Pegel Grund dafür. Für die Überführung an sich wäre dieser ideal gewesen, weil das Schiff bei viel Wasser weniger Gefahr läuft, im Schlick stecken zu bleiben. Einer Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen und den Naturschutzverbänden NABU, BUND und WWF entsprechend darf die Ems am Emssperrwerk in Gandersum vom 16. Juli bis zum 31. März auf maximal 2,70 Meter über Normalnull aufgestaut werden, vom 1. April bis zum 15. Juli nur auf 1,90 Meter Normalnull. Andernfalls könnte das aufgestaute Wasser Nester und Brut teils seltener Vögel überschwemmen.

Emssperrwerk staut seit Dienstag Wasser auf

Seit Dienstagmittag wurde die Ems am Sperrwerk in Gandersum für die Überführung aufgestaut, wie es vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) heißt. Um die Maximalhöhe von 2,70 Metern nicht zu überschreiten seien die Tore mehrere Male leicht geöffnet und Wasser abgelassen worden.

Meyer Werft zeitweise mit Arbeiten in Verzug

Bis zur Überführung lag die "Spectrum" im Werfthafen, wo bis zuletzt weitere Ausrüstungsarbeiten und Erprobungen an Bord stattfanden. Einem Bericht der "Ostfriesen-Zeitung" zufolge war die Meyer Werft beim Ausbau mit etwa zehn Tagen im Verzug. Es habe deshalb eine Betriebsvereinbarung über Mehrarbeit gegeben. Auch an Sonnabenden wurde gearbeitet. Im niederländischen Eemshaven, dem ersten Ziel der "Spectrum", stehen ab Donnerstag technische und nautische Erprobungen an. Anschließend geht es für den Luxusliner zunächst nach Bremerhaven, wie die Meyer Werft mitteilte.

Viertes Schiff der Quantum-Klasse

Die "Spectrum of the Seas" ist das vierte Schiff der sogenannten Quantum-Klasse für die Reederei Royal Caribbean. Sie hat 18 Decks und bietet bei einer Größe von rund 169.000 BRZ (Bruttoraumzahl) Platz für bis zu 4.284 Passagiere. Die Schwesterschiffe "Quantum of the Seas", "Anthem of the Seas" und "Ovation of the Seas" wurden im Herbst 2014, im Frühjahr 2015 beziehungsweise im Frühjahr 2016 an die Reederei abgeliefert. Am 1. Februar war zudem Brennstart für das fünfte Schiff der Reihe, die "Odyssey of the Seas".

Passage der "Spectrum": Nadelöhre gemeistert



























































Antrieb mit Marinediesel und Schweröl

Die Emsüberführungen der Kreuzfahrtschiffe sorgen wegen des schlechten Zustands der Ems stets für Protest von Umweltschützern. Die Branche stellt allmählich auf den Antrieb mit Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) um. Die "Spectrum" allerdings wird im Gegensatz zur "AIDAnova", die im Oktober überführt wurde, ausschließlich mit herkömmlichem Marinediesel und Schweröl angetrieben. Laut Werft-Sprecher Günther Kolbe wurde ein sogenannter Scrubber zur Reinigung der Abgase eingebaut. Außerdem verfügt das Schiff über ein sogenanntes Air-Lubrication-System. Dabei handelt es sich um eine Anlage, die unter dem Schiffsrumpf Luftblasen aufstößt. Dadurch bildet sich eine Art Luftkissen, das den Reibungswiderstand zwischen Rumpf und Wasser verringert. Nach Werftangaben können dadurch vier bis sieben Prozent Treibstoff eingespart werden.

