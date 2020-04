Stand: 22.04.2020 21:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Seniorenheim in Syke nach Brand unbewohnbar

Ein Brand hat am Mittwochabend ein Seniorenheim in Syke (Landkreis Diepholz) unbewohnbar gemacht. Nach ersten Erkenntnissen seien die 64 Bewohnerinnen und Bewohner des Heimes glücklicherweise nicht verletzt worden, so eine Landkreissprecherin. Nur einige Personen seien wegen leichter Rauchgasvergiftungen behandelt worden, so die Feuerwehr. In Krankenwagen wurden die Senioren auf umliegende Krankenhäuser verteilt, ein Teil wurde zudem in einem eigentlich für Corona-Patienten vorbereiteten Heim in Bruchhausen-Vilsen untergebracht.

Automatischer Alarm wird ausgelöst

Der Brand war laut Feuerwehr in der Küche des Heimes ausgebrochen. Die Einsatzkräfte seien automatisch alarmiert worden, so ein Sprecher, dies habe geholfen, dass der Brand vergleichsweise glimpflich abgelaufen sei. Die Rettungskräfte brachten zuerst die Heimbewohner in ein benachbartes Restaurant. Als sie dann mit dem Löschen begannen, brannten Teile des Heimes bereits lichterloh. Nach Berichten von Augenzeugen stand auch der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen. Rund 200 Feuerwehrleute aus Syke und Umgebung sowie 100 Rettungssanitäter und 20 Polizisten waren im Einsatz.

