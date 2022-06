Stand: 06.06.2022 18:06 Uhr Segler aus Seenot vor Juist gerettet

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DgzrS) hat vor Juist einen Segler aus Seenot gerettet. Der Mann hatte sich am Sonntagabend anderthalb Kilometer vor der Insel in der Brandungszone festgefahren. Nach Angaben der DgzrS hätten die Wellen die Yacht kaputtgeschlagen, wäre das Boot nicht gerettet worden. Ein Rettungskreuzer zog das zehn Meter lange Schiff aus der aufgewühlten See. Der Segler sei erschöpft, aber unverletzt, teilten die Retter mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.06.2022 | 06:00 Uhr