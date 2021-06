Stand: 24.06.2021 07:32 Uhr Schwertransport bringt halbes Fahrgastschiff nach Oldenburg

Ein Schwertransport soll am Abend die erste Hälfte des Fahrgastschiffes "MS Oldenburg" aus Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) nach Oldenburg bringen. Das Schiff ist für den Transport längsseitig aufgeschnitten und in zwei Hälften geteilt worden. Die "MS Oldenburg" war lange Zeit als Ausflugsdampfer auf dem Zwischenahner Meer unterwegs. Der neue Besitzer will auf ihr im Oldenburger Hafen ein Restaurant eröffnen. Der zweite Teil des Schiffes soll am Freitag abtransportiert werden.

Weitere Informationen "MS Oldenburg" wird Restaurant-Schiff im Oldenburger Hafen Das Schiff hat als Teil der Weißen Flotte auf dem Zwischenahner Meer ausgedient. Für den Landtransport wird es zerteilt. (20.06.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.06.2021 | 06:30 Uhr