Stand: 03.07.2022 15:27 Uhr Schwerer Unfall in Lilienthal - sechs Verletzte

Nahe Lilienthal im Landkreis Osterholz sind am Samstagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurden sechs Personen verletzt, eine davon lebensgefährlich. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine 36 Jahre alte Autofahrerin war demnach in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten- warum, ist noch unklar. Ihr Wagen prallte in das Auto einer 65-Jährigen. Diese wurde schwer verletzt, ihre Beifahrerin lebensgefährlich. Die 36-Jährige und ihre Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Zwei Kinder, die ebenfalls im Wagen der 36-Jährigen saßen, wurden leicht verletzt.

VIDEO: Landkreis Osterholz: Sechs Menschen bei Unfall verletzt (1 Min)

