Schulen in Delmenhorst starten mit halbierten Klassen

Die Schulen in der Stadt Delmenhorst müssen nach den Herbstferien mit halbierten Klassen in den Unterricht starten. Das hat der Krisenstab der Stadt Delmenhorst wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen entschieden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Kinder und Jugendliche werden ab Montag im Wechsel zu Hause und in der Schule lernen. Pro Klasse dürfen dann maximal 16 Kinder in der Schule sein, teilte die Stadt mit. Die Schulen richten zusätzlich eine Notbetreuung ein.

