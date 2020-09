Stand: 15.09.2020 09:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schule in Achim: Bisher ein Corona-Test positiv

Unter den ersten 119 Corona-Tests von Schülern und Lehrern des "Gymnasiums am Markt" in Achim (Landkreis Verden) war nur ein positiver Befund. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Ergebnisse weiterer 90 Tests von Montag stehen allerdings noch aus. Eine Lehrerin des Gymnasiums hatte sich mit Corona infiziert. 145 Schüler und 12 Lehrkräfte befinden sich seitdem in Quarantäne. Auch zwei Sportvereine stellten ihren Trainings- und Spielbetrieb vorübergehend ein. Dort waren Schüler und Lehrer aktiv.

