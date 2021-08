Stand: 25.08.2021 16:49 Uhr Schreibfehler: Lohne bekommt 22.000 neue Stimmzettel

Im Rathaus von Lohne (Landkreis Vechta) sind am MIttwoch 22.000 neue Stimmzettel zur Kommunalwahl im September eingetroffen. Die erste Auflage war offenbar fehlerhaft: So war unter anderem ein Kandidat mit dem Nachnamen Feldkamp irrtümlich als Feldhaus aufgeführt worden. Deshalb hatte die Stadt die Briefwahl gestoppt, die jetzt mit den neuen Stimmzetteln wieder fortgesetzt werden kann. Die bereits verschickten 800 alten Stimmzettel bleiben allerdings weiterhin gültig, betont die Stadtverwaltung. Das sei mit der Landeswahlleitung so abgestimmt worden.

