Stand: 28.09.2022 07:25 Uhr Schrauben-Anschlag auf Maishäcksler in Vechta

Auch in diesem Jahr haben es Unbekannte offenbar auf Maschinen zur Maisernte abgesehen: Auf einem Acker bei Vechta-Langförden haben sie große Schrauben an Maispflanzen befestigt. Laut Polizei wurden die Schrauben mit Kabelbindern in etwa einem Meter Höhe an die Pflanzen gebunden. Bei der Ernte wurde dadurch ein Maishäcksler schwer beschädigt. Der Schaden sei immens, weil das gesamte Häckselwerk beschädigt wurde, so die Polizei. Wie gefährlich der Anschlag ist, zeigt auch, dass eine herausfliegende Schraube ein Loch in die Aluminiumaußenwand eines Anhängers schlug. Wenn dort jemand gestanden hätte, so ein Polizeisprecher, der hätte das nicht überlebt. Die Polizei Vechta bittet um Hinweise. Auch in den Vorjahren hatte es in der Region mehrere Anschläge mit Metallteilen an Maispflanzen gegeben. Die Täter und die Hintergründe der Anschläge sind unbekannt.

