Stand: 26.07.2021 16:35 Uhr Schortens: 82-Jährige bei Unfall vor Hauseinfahrt getötet

Am Sonntagmittag hat sich in Schortens-Middelsfähr ein tragischer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 82-jährige Frau ums Leben kam. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor der 87-jährige Ehemann aus bislang ungeklärten Umständen die Kontrolle über sein Auto. Die geöffnete Beifahrertür stieß daraufhin gegen die 82-Jährige, die kurz zuvor vor der Hausauffahrt ausgestiegen war. Die Frau stürzte, erlitt Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw prallte anschließend gegen die Verbindungsmauer zwischen Haus und Garage und wurde stark beschädigt. Am Mauerwerk entstand ebenfalls erheblicher Schaden. Der 87-Jährige wurde leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen sei von einem Unglücksfall auszugehen, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

