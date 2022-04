Stand: 25.04.2022 15:40 Uhr Rund 40 Denkmale in Niedersachsen und Bremen bekommen Geld

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz will in Niedersachsen und Bremen in diesem Jahr Fördermittel für mindestens 42 Denkmale bereit stellen - davon stehen 38 in Niedersachsen. Unter anderem soll das "Kaffee Worpswede" in dem gleichnamigen Künstlerdorf im Landkreis Osterholz Geld bekommen. Der Fachwerkbau ist der älteste Bestandteil des Museumsensembles des Architekten Bernhard Hoetger (1874-1949). Auch das Alte Kraftwerk Kaiserschleuse in Bremerhaven kann mit Unterstützung rechnen. Die 1897 eingeweihte Schleuse war einst die größte Seeschleuse der Welt. Laut Deutscher Stiftung Denkmalschutz kann die Liste der geförderten Denkmale bis Jahresende noch länger werden - je nach Höhe der jeweiligen Fördermittel und der eingeworbenen Spenden.

25.04.2022