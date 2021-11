Stand: 24.11.2021 11:34 Uhr Rotenburg: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Nach zwei Wohnungseinbrüchen in Rotenburg hat die Polizei einen tatverdächtigen Mann festgenommen. Der Mann soll am Dienstagabend mehrfach versucht haben, in Wohnhäuser einzubrechen. Dabei soll er jeweils von den Anwohnern auf frischer Tat ertappt worden sein. Die Polizei ermittelte daraufhin einen 21-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen. Als er von der Polizei befragt wurde, verwickelte er sich in Widersprüche. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt nach weiteren Tätern.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.11.2021 | 13:30 Uhr