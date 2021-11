Stand: 12.11.2021 07:57 Uhr Riesige Drogenplantage in Harpstedt: 37-Jähriger vor Gericht

Es war die größte Drogenplantage der vergangenen Jahre im Nordwesten Niedersachsens. Im Juni 2019 hatte die Polizei die riesige Zucht im Wert von rund einer Million Euro in einer großen Halle in dem kleinen Örtchen Groß Köhren/Beckeln in der Samtgemeinde Harpstedt entdeckt. Nun steht der mutmaßliche Betreiber der Plantage vor dem Oldenburger Landgericht. Die Staatsanwaltschaft legt dem 37-jährigen ein Handeltreiben mit Rauschgift in großem Stil zur Last. In einer großen Halle befanden sich rund 2.000 Hanfpflanzgen. Um sie zu beleuchten und zu erwärmen, soll der Angeklagte sogar die Stromleitung angezapft haben.

