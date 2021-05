Rhododendren: Ökologisch unnütz oder Retter für Hummeln? Stand: 21.05.2021 09:24 Uhr Auf 70 Hektar stehen sie, bis zu zehn Meter hoch und mit üppigen Blüten: Die Rhododendren im Park von Familie Hobbie in Westerstede. Der NABU ist allerdings kein Freund dieser Pflanzen.

von Birgit Stamerjohanns

Wie viele Pflanzen in Deutschlands größtem Rhododendrenpark in Westerstede (Landkreis Ammerland) stehen, kann Volker Hobbie gar nicht genau sagen: "Das sind Hunderttausende Pflanzen." Tatsächlich sind die Rhododendren, die zur Familie der Heidekrautgewächse gehören, mit mehr als 1.000 Arten eine recht große Pflanzengattung. Und eine beliebte dazu: Gerade aus den Gärten des Ammerlandes sind die Rhododendren kaum wegzudenken - sie sind pflegeleicht, immergrün und blühen im Frühjahr üppig.

NABU: "Rhododendren ökologisch nicht besonders wertvoll"

Dem Naturschutzbund (NABU) allerdings ist der Blütenstrauch ein Dorn im Auge. Er würde den Rhododendron am liebsten aus Parks und Gärten verbannen. Der Grund: Das Gehölz stammt ursprünglich aus Asien, hat in norddeutschen Gärten daher eigentlich nichts verloren. "Rhododendren sind ökologisch nicht besonders wertvoll", sagt Florian Scheiba vom NABU-Landesverband Bremen, "ein schön blühender Weißdornbusch zum Beispiel bietet 163 Insektenarten Nahrung." Der Rhododendron sei für Insekten und andere Tiere hingegen wenig attraktiv. "Ökologisch gesehen gibt es eine Vielzahl besserer Alternativen zum Rhododendron", ist der NABU überzeugt.

Rhododendren bieten optimalen Lebensraum

Das sieht Volker Hobbie naturgemäß anders. "Die Rhododendron-Blüten dienen insbesondere den Hummeln als erste Nahrungsquelle im zeitigen Frühjahr", erklärt der Rhododendron-Züchter, "einige Arten fangen bereits Ende Februar an zu blühen, das rettet die Hummeln über diese Zeit, in der sie sonst kaum Nahrung finden." Außerdem schaffe der dichte Bewuchs durch ältere Rhododendren einen optimalen Lebensraum für Vögel, die sich in dem Gehölz verstecken und es zum Nisten nutzen.

