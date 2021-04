Stand: 12.04.2021 10:51 Uhr Rettung im Wattenmeer: ADAC übt schwierige Bergungsaktionen

Rettungskräfte der ADAC-Luftrettung üben von heute an bis zum 23. April im friesischen Wangerland Bergungsaktionen in schwierigem Gelände. Dabei soll es vor allem um Spezialeinsätze im Wattenmeer, im Waldstück und auf See gehen, wie der ADAC mitteilte. Die Gelben Engel üben, wie man sich als Retter aus der Luft an einer bis zu 90 Meter langen Seilwinde herunterlässt und mit dem Verletzten an Bord des Helikopters zurückkehrt. In den kommenden zwölf Tagen dient der Außenhafen von Hooksiel als Basis. Der ADAC führt derartige Manöver zweimal im Jahr durch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.04.2021 | 12:00 Uhr