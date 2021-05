Stand: 23.05.2021 11:46 Uhr Reformierte Christen gründen Förderverein in Oldenburg

Evangelisch-reformierte Christen in Oldenburg haben am Pfingstsonntag einen Förderverein zur Gründung einer reformierten Gemeinde ins Leben gerufen. Der Verein solle als Ansprechpartner für die Kirchenleitungen der reformierten Kirche in Leer und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg dienen, sagte Mitinitiator Thomas Severiens am Sonntag. Der Physiker begleitet das Projekt Reformiert in Oldenburg seit 2014, als erstmals in der Oldenburger Garnisonskirche ein evangelisch-reformierter Gottesdienst gefeiert wurde. Mit dem Projekt soll geprüft werden, ob es in Oldenburg zur Gründung einer reformierten Gemeinde kommen kann. Auf dem Gebiet der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg leben rund 4.000 evangelische Christen reformierten Bekenntnisses. Aus historischen Gründen wurden im Oldenburger Land bis 2014 reformierte Gottesdienste nur in Accum bei Jever angeboten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.05.2021 | 12:00 Uhr