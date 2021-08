Stand: 27.08.2021 16:55 Uhr Razzia in den Landkreisen Leer, Aurich und Wesermarsch

Polizeibeamte haben am Donnerstag im Zuge von Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Celle drei Wohngebäude in den Landkreisen Leer, Aurich und Wesermarsch durchsucht. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) wurden umfangreiche Beweismittel wie Datenträger und Handys sichergestellt. Diese sollen nun ausgewertet werden. Um was es in dem Verfahren geht, teilten die Behörden auf Anfrage am Freitag nicht mit. Neben Beamten des Landeskriminalamtes wurden bei der Razzia auch Polizisten der Polizeidirektion Osnabrück und der Zentralen Polizeidirektion eingesetzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.08.2021 | 18:00 Uhr