Razzia: Fahnder heben Waffendepot im Landkreis Cuxhaven aus Stand: 30.09.2021 19:24 Uhr Die Polizei ist bei einer Razzia eines Hauses im Landkreis Cuxhaven auf ein Waffenlager gestoßen. Es seien mehrere hundert Waffen, Waffenteile und Munition gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Diese seien ersten Erkenntnissen zufolge geeignet, gebrauchsfähige Schusswaffen herzustellen, hieß es. Zum Abtransport seien ein Transporter mit Anhänger und drei weitere Fahrzeuge notwendig gewesen. Die Cuxhavener Polizei und das niedersächsische Landeskriminalamt untersuchen den Fund und ermitteln wegen möglicher Verstöße gegen das Waffen- und das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Mann führt Fahnder zu Lager

Die Fahnder waren durch Ermittlungen in einem anderen Fall dem 50 Jahre alten Mann aus Nordholz auf die Spur gekommen. Er war zuvor polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Daraufhin habe die Staatsanwaltschaft Stade einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus erwirkt. Am Dienstag rückten die Ermittler an. Der 50-Jährige führte die Beamten in ein Zimmer, in dem er den Großteil an Waffen, Waffenteilen, Munition, Magazinen lagerte.

30.09.2021