Stand: 14.01.2021 09:55 Uhr Rastede: Pferd verendet nach Kollision mit Auto

Bei einem Unfall in Rastede (Landkreis Ammerland) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Pferd getötet worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Tier gegen 1.50 Uhr vom Auto einer 23-Jährigen erfasst. Die Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei konnte die Tierhalterin ermitteln. Von der Koppel waren in der Nacht mehrere Pferde ausgebrochen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.01.2021 | 10:30 Uhr