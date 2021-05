Proteste gegen Konzernumbau bei Airbus und Premium Aerotec Stand: 18.05.2021 08:11 Uhr Mitarbeiter von Airbus und Zulieferer Premium Aerotec haben am Dienstag in Werken von Varel über Stade bis nach Hamburg-Finkenwerder demonstriert. Sie befürchten Nachteile durch Umstrukturierungen.

Die Proteste richteten sich gegen die Pläne der Geschäftsleitung, den Konzern umzustrukturieren. Vor rund vier Wochen hatte Airbus angekündigt, dass die Flugzeugproduktion in Deutschland und Frankreich neu aufgestellt werden soll.

Tausende Mitarbeiter in neue Firmen ausgegliedert?

In Varel waren am Morgen 600 Mitarbeiter von Premium Aerotec auf dem Firmengelände zusammengekommen. In Nordenham und in Stade starteten die Proteste von IG-Metall und Betriebsräten etwas später. Nach den Worten des Stader Betriebsratsvorsitzenden Tamer Yüksel sollen Strukturmontage und Einzelteil-Fertigung künftig in getrennten Firmen erledigt werden. Rund 2.000 Stader Airbus-Beschäftigte würden dann quasi in eine Tochterfirma ausgegliedert, befürchtet der Betriebsrat. Auch ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz in Finkenwerder wären demnach von der Umstrukturierung des Managements betroffen.

