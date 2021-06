Premium Aerotec: Weil und Söder appellieren an Merkel Stand: 02.06.2021 16:45 Uhr Der Flugzeugbauer Airbus hält bislang an seinen Umbauplänen fest: Unter anderem soll der Premium-Aerotec-Standort in Varel verkauft werden. Nun schaltet sich Niedersachsens Ministerpräsident ein.

Stephan Weil (SPD) und sein bayrischer Amtskollege Markus Söder (CSU) haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen Brief geschrieben. Darin fordern sie die Kanzlerin auf, sich bei Airbus für deren Tochtergesellschaft Premium Aerotec in Varel (Landkreis Friesland) und am Stammsitz in Augsburg einzusetzen. Weil und Söder kritisieren, dass die bekannten Kaufinteressenten keine ausreichende Auslastung garantieren könnten. Auch planten diese keine Etats für Investitionen in den Werken. Der Bund sei als größter Airbus-Anteilseigner zusammen mit Frankreich in der Pflicht, auf Airbus einzuwirken.

Auch Gewerkschaft kritisiert Pläne

Der Flugzeugteile-Zulieferer hat fünf Standorte mit rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben Varel steht in Niedersachsen auch die Zukunft der Belegschaft in Nordenham und Stade auf dem Spiel. Hier werden offenbar Ausgliederungspläne geprüft. Nach Protesten, Kritik und Demonstrationen hatte Airbus Mitte Mai angekündigt, die Pläne zu überdenken. Das Vertrauen in das Management sei allerdings "gleich null", hatte Konzernbetriebsratschef Holger Junge dem NDR in Niedersachsen nach einem Spitzengespräch am 19. Mai gesagt. Airbus sei durch Kurzarbeitergeld und finanzielle Hilfen vonseiten der Politik unterstützt worden. Das dürfe nicht ausgenutzt werden, um langfristig Arbeitsplätze zu gefährden, so die Arbeitnehmervertreter.

