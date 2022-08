Premiere: Zwischen Weser und Elbe fahren fünf Wasserstoffzüge

Stand: 24.08.2022 11:11 Uhr

Großer Bahnhof im wahrsten Sinne: Bei den Verkehrsbetrieben Elbe-Weser in Bremervörde sind am Mittwoch die Wasserstoffzüge in den Passagierbetrieb gegangen.