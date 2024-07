Stand: 26.07.2024 15:13 Uhr Geldbörsen-Raub: Zeugen helfen Polizei bei Festnahme

Zwei Zeugen haben am Donnerstagabend in Bremen der Polizei dabei geholfen, einen Geldbörsen-Räuber festzunehmen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der mutmaßliche Täter zuvor mit einem Komplizen einem 85-jährigen Mann in einem Einkaufszentrum von hinten genähert und ihm dann die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen. Der 85-Jährige bemerkte den Raub und wollte den Dieb festhalten. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete. Dabei wurde der Senior leicht verletzt. Zwei Zeugen, die den Raub beobachtet hatten, rannten dem Täter jedoch hinterher und konnten ihn einholen. Die alarmierte Polizei nahm den 42-jährigen mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

