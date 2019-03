Stand: 01.03.2019 10:27 Uhr

Posse um Vareler Bahnhof: Bürger protestieren

Am Bahnhof in Varel (Landkreis Friesland) haben am Donnerstag knapp 100 Menschen für einen barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen demonstriert. Das Problem: Die Gleise 2 und 3 sind nur über eine Brücke mit Treppen zu erreichen. Wenn Fahrgäste mit Rollstuhl oder Rollator dort ankommen, können sie das Gleis und damit auch den Bahnhof nicht verlassen. Stattdessen müssen sie derzeit zum nächsten Bahnhof weiterfahren, dort in einen anderen Zug steigen und dann zurückfahren, damit sie auf einem anderen barrierefreien Gleis ankommen. Für die Betroffenen ist das gleich doppelt ärgerlich, denn laut SPD-Ratsherr Dominik Helms müssen sie nicht nur einen großen Zeitverlust in Kauf nehmen, sondern die zusätzlichen Fahrkarten auch noch selbst zahlen.

Vareler Bahnhof: Posse um Barrierefreiheit Hallo Niedersachsen - 28.02.2019 19:30 Uhr Am Bahnhof in Varel von einem Gleis zum anderen zu wechseln, ist für Rollstuhlfahrer unmöglich - die Treppen sind nicht barrierefrei. Der Lösungsvorschlag der Bahn sorgt für Unmut.







Bahn beruft sich auf Denkmalschutz

Die Deutsche Bahn hat keine schnelle Lösung parat. Eine Sprecherin sagte NDR 1 Niedersachsen, sie verstehe jeden, der sich ärgert. Die Sache lasse sich aber nicht beschleunigen, das sich die Bahn an Gesetze halten müsse. Der Denkmalschutz erlaube es nicht, die Brücke abzureißen und neu zu bauen. Im Moment prüfe die Bahn aber neue Pläne, die den Einbau von Aufzügen ermöglichen sollen. Wie lange das dauern wird, konnte sie allerdings nicht sagen.

