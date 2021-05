Stand: 15.05.2021 13:49 Uhr Polizei stoppt 14-jährigen Autofahrer nach Verfolgungsfahrt

Die Polizei hat am Freitagabend in Delmenhorst nach einer Verfolgungsfahrt einen Pkw gestoppt, in dem vier Minderjährige unterwegs waren. Nach Angaben eines Sprechers wollten Beamte der Autobahnpolizei den Wagen auf der A1 kontrollieren, weil ihnen die unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der 14-jährige Fahrer gab daraufhin Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Erst nach Verlassen der Autobahn konnten die Beamten das Auto in Delmenhorst schließlich anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die vier Insassen zwischen 13 und 15 Jahre alt waren. Den jugendlichen Fahrer erwartet jetzt ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs. Die Minderjährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

15.05.2021 | 11:00 Uhr