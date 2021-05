"Polarstern" zu neuer Arktis-Expedition aufgebrochen Stand: 24.05.2021 16:31 Uhr Das Forschungsschiff "Polarstern" ist am Pfingstmontag von Bremerhaven aus in Richtung Arktis gestartet. Die Expedition dreht sich um Langzeitbeobachtungen zwischen Grönland und Spitzbergen.

Die rund 50 Wissenschaftler an Bord des Eisbrechers erforschen den Einfluss von Umweltveränderungen auf das arktische Tiefsee-Ökosystem. Die Beobachtungen in der Framstraße zwischen Grönland und Spitzbergen laufen bereits seit mehr als 20 Jahren. "Wir wollen die Änderungen im Ökosystem ermitteln und quantifizieren sowie Rückkopplungen auf ozeanographische Prozesse untersuchen", sagte Expeditions-Leiter und Tiefseebiologe am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven, Thomas Soltwedel.

Aufbau von Ozeanbeobachtungssystem

Zudem soll die Expedition laut AWI dazu genutzt werden, das FRAM (Frontiers in Arctic marine Monitoring) Ozeanbeobachtungssystem aufzubauen. Es soll demnach kontinuierliche Untersuchungen von der Meeresoberfläche bis in die Tiefsee ermöglichen und zeitnah Daten zur Erdsystem-Dynamik sowie zu Klima- und Ökosystem-Veränderungen liefern. "Daten des Beobachtungssystems werden zu einem besseren Verständnis der Veränderungen in der Ozeanzirkulation, den Wassermasseneigenschaften und des Meereis-Rückgangs sowie deren Auswirkungen auf das arktische, marine Ökosystem beitragen", erklärte Soltwedel.

"Polarstern" soll am 28. Juni zurückkehren

Die rund 50 Wissenschaftler und rund 40 Crewmitglieder waren vor Beginn der Expedition zwei Wochen in einem Hotel in Bremerhaven in Quarantäne. Nach drei negativen Corona-PCR-Tests konnte die Expedition nun starten. Am 28. Juni wird die "Polarstern" in ihrem Heimathafen Bremerhaven zurückerwartet.

