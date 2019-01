Stand: 10.01.2019 06:50 Uhr

Pilotprojekt: Sanitäter sollen Notärzte entlasten

In Oldenburg sowie den Landkreisen Ammerland, Cloppenburg und Vechta sind seit Mittwoch sogenannte Gemeindenotfallsanitäter im Einsatz. In einem auf zwei Jahre angelegten Pilotprojekt sollen diese speziell ausgebildeten Rettungssanitäter Notärzte entlasten und Kosten senken. Sie sollen in Fällen zum Einsatz kommen, in denen ein Transport des Patienten in eine Klinik nicht erforderlich ist. Die Entwicklung von steigenden Einsatzzahlen und Kosten sowie überfüllten Notaufnahmebereichen in Kliniken soll so gestoppt werden.

Rettungsdienst: Ein Drittel der Einsätze seien keine Notfälle

Vier Gesundheits-Experten und alle sind sich einig: Die Notfallversorgung in Deutschland ist an die Grenze ihrer Kapazität gekommen. Woran liegt das? Und welche Lösungen gibt es?

Hintergrund: Rund ein Drittel aller Rettungsdiensteinsätze seien medizinisch nicht indiziert, sagte Herbert Winkel (CDU), Landrat des Landkreises Vechta. Dadurch würden wichtige Kapazitäten blockiert und hohe Kosten produziert. Bundesweit habe sich der finanzielle Aufwand für Rettungswageneinsätze in den vergangenen zehn Jahren auf 2,1 Milliarden Euro verdoppelt. Speziell für Niedersachsen gebe es keine belastbaren Zahlen, heißt es aus dem Innenministerium in Hannover.

Gemeindenotfallsanitäter: Projekt wird wissenschaftlich analysiert

Das Modellprojekt wird zwei Jahre lang von den Universitäten Oldenburg und Maastricht sowie dem Klinikum Oldenburg wissenschaftlich begleitet und analysiert. Notfallsanitäter müssen eine dreimonatige Ausbildung absolvieren, mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben und älter als 25 Jahre sein. Möglicherweise könne das Projekt zudem einer wachsenden Unterversorgung in vor allem ländlichen Regionen Deutschlands entgegenstehen, hofft Projektsprecher Oliver Peters vom Malteser-Verband Oldenburg.

