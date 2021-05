Stand: 18.05.2021 10:11 Uhr Patienten-Besuche in Friesland-Kliniken wieder möglich

Die Friesland-Kliniken haben ihre Besuchsregeln gelockert. Weil die Inzidenzwerte sehr niedrig sind, dürfen zwischen 14 und 17 Uhr wieder Besucher für jeweils eine Stunde in das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch und das St. Johannes Hospital in Varel zu ihren Angehörigen. Erlaubt ist der Besuch einer Person pro Patient am Tag. Mehrere Besucher pro Zimmer und Patient gleichzeitig sind nicht erlaubt. Das Tragen einer FFP2-Maske ohne Ventil ist während des gesamten Aufenthaltes verpflichtend. Erforderlich ist zudem der Nachweis eines negativen Schnelltestes, der nicht älter als 24 Stunden ist oder der einer zweiten Impfung, die mehr als 14 Tage zurückliegt. Auch Genesene müssen einen aktuellen negativen Test vorweisen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.05.2021 | 09:30 Uhr