Stand: 11.02.2021 09:07 Uhr Papenburg: Corona-Ausbruch bei Zulieferer der Meyer Werft

Der Kabinenbauer EMS PreCab in Papenburg (Landkreis Emsland) verlängert seine Betriebspause bis einschließlich Sonntag. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Grund dafür ist ein Corona-Ausbruch in dem Unternehmen. Mittlerweile wurden demnach insgesamt 26 Mitarbeitende mit einem Schnelltest positiv auf das Virus getestet. Am Freitag sind weitere Tests für die gesamte Belegschaft geplant. Der Betrieb gehört zur Gruppe der Meyer Werft und fertigt Kabinen für deren Kreuzfahrtschiffe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.02.2021 | 09:30 Uhr