Stand: 18.06.2020 14:19 Uhr - Regional Oldenburg

Oyten: 33 Altenheim-Bewohner mit Corona infiziert

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Oyten (Landkreis Verden) ist die Zahl der Infizierten weiter gestiegen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Zusätzlich zu den bisher schon Positiv-Getesteten seien jetzt neun Bewohner und drei Beschäftigte betroffen, sagte ein Sprecher des Landkreises Verden. Damit haben sich seit Donnerstag von den 49 Bewohnern mindestens 33 angesteckt. Von den Mitarbeitern sind bis jetzt damit mindestens elf positiv. Auch vier ihrer Angehörigen haben sich angesteckt.

Oyten: Corona-Ausbruch in Pflegeheim 15.06.2020 12:00 Uhr In einem Pflegeheim im Landkreis Verden haben sich 28 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Verschiedene Schutzmaßnahmen sollen eine Ausbreitung des Virus verhindern.







Erkrankte Bewohnerin stirbt

Am Dienstag starb eine 85-jährige Bewohnerin des Heims im Krankenhaus in Achim an den Folgen ihrer Corona-Infektion. Über etwaige Vorerkrankungen der Frau sei nichts bekannt, sagte ein Sprecher des Landkreises gegenüber NDR 1 Niedersachsen.

Auswirkungen auf Kita und Lerngruppe

Um die Pflegekräfte bestmöglich zu schützen, wurden die Zelt-Hygiene-Schleusen vor dem Heim gegen zwei feste Container ausgetauscht. Dort können die Pflegekräfte auch ihre Alltagskleidung deponieren. Das Altenheim wurde abgeriegelt und alle Personen, die sich dort aufgehalten haben, getestet. Außerdem müssen eine Kita-Gruppe in Bassen und eine Lerngruppe in Oyten vorerst dicht bleiben, weil es dort Verbindungen zu infizierten Mitarbeitern des Altenheims gibt.

Tödliche Ausbrüche in anderen Heimen

In den vergangenen Wochen hatte es unter anderem in Pflegeheimen in Wolfsburg und Bramsche größere Corona-Ausbrüche gegeben. Dort waren Dutzende Infizierte nach der Infektion gestorben. Nach einer neuen Studie der Universität Bremen sind pflegebedürftige Menschen in Deutschland in besonderem Maße durch das Coronavirus gefährdet. Demnach ist die Corona-Sterblichkeit in Pflegeheimen 50 Mal höher als beim Rest der Bevölkerung. Auch Pflegekräfte haben ein erhöhtes Ansteckungsrisiko.

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 18.06.2020 | 13:30 Uhr