Ostfriesische Inseln: Weitere Dünenabbrüche drohen Stand: 01.02.2022 11:47 Uhr Tief "Nadia" hat gerade auf den Ostfriesischen Inseln heftige Spuren hinterlassen. Die Sturmfluten rissen tonnenweise Sand ins Meer- und das Wetter gibt noch immer keine Ruhe.

Laut Experten drohen weitere Sturmfluten. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ist laut Seeschifffahrt-Bundesamt mit deutlich erhöhten Wasserständen an der deutschen Nordseeküste zu rechnen. Für die Inseln warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zudem bis Mittwochmittag vor Sturmböen. Starke Winde hatten am Wochenende den Ostfriesischen Inseln Sturmfluten gebracht, durch die sich an den Stränden von Wangerooge und Langeoog meterhohe Abbruchkanten bildeten. Für Spaziergänger sind diese Bereiche gefährlich.

Dünenabbrüche auf Juist und anderen Inseln möglich

In den kommenden Tagen kann es laut Niedersächsischem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zu weiteren Abbrüchen kommen. "Bereiche mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von Dünenabbrüchen befinden sich vor allem auf Juist, Norderney, Spiekeroog, Langeoog und Wangerooge", sagte Sprecher Carsten Lippe dem NDR in Niedersachsen.

Künstliches Sand-Depot schützt Dünen

Allein auf Wangerooge soll es sich um rund 70.000 Kubikmeter Sand handeln. Wie groß die Schäden vom Wochenende auf den anderen Inseln sind, ist derzeit nicht zu beziffern. Auf Langeoog ist die senkrechte Abbruchkante etwa 500 Meter lang. "Eine unmittelbare Gefährdung der Sicherheit etwa auf Langeoog besteht nach Einschätzung des NLWKN nicht", sagte Lippe. Das 2020 aufgespülte künstliche Sand-Depot auf Langeoog diene dazu, die Dünen am Pirolatal zu schützen. Dieses Depot sei an den schmalsten Stellen so gut wie aufgebraucht. Eine dahinter liegende 70 Meter breite Schutzdüne sei aufgrund der Aufschüttungen vollständig intakt. "Diese ist selbst im Fall schwerer Sturmfluten breit und wehrhaft genug, um die Süßwasserlinse und den Ort wirksam zu schützen", so Lippe.

Grundwasser auf Langeoog nicht gefährdet

Die sogenannte Süßwasserlinse, das Grundwasservorkommen unterhalb der Insel, sei daher nicht gefährdet. Sie versorgt die rund 1.000 Haushalte auf Langeoog mit Trinkwasser. Die Situation werde mit satellitengestützten Vermessungsgeräten und Drohnen aus der Luft ständig überwacht, heißt es. Auf Spiekeroog schützt ebenfalls aufgespülter Sand die eigentlichen Randdünen vor dem Zeltplatz im Westen der Insel.

Sand-Depots müssen im Sommer aufgefüllt werden

Das NLWKN rechnet damit, dass die Sand-Depots und Strände zum Teil aufgefüllt werden müssen. Die Behörde geht davon aus, dass insbesondere auf Langeoog und Norderney in diesem Sommer entsprechende Maßnahmen erforderlich werden. Auch der Hauptbadestrand auf Wangerooge muss wohl vor der Reisesaison mit Sand von Kipplastern aufgefüllt werden. "Eine Schlussbewertung und die konkrete Festlegung von Maßnahmen findet unmittelbar nach Ende der Sturmflutsaison statt", so NLWKN-Sprecher Lippe.

