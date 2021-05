Stand: 06.05.2021 07:22 Uhr Oldenburg: Schlachthofmitarbeiter wegen Mordes vor Gericht

Vor dem Landgericht Oldenburg muss sich von heute an ein 27 Jahre alter Mann verantworten, der seinen Arbeitskollegen in einem Schlachthof in Essen (Landkreis Cloppenburg) mit einem Metzgermesser erstochen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Der 27-Jährige soll seinem Kollegen im Bereich der Hygieneschleuse aufgelauert und ihn dort unvermittelt angegriffen haben. Als Tatmotiv komme Rache für eine vorherige Körperverletzung in Frage, so die Anklage. Das Opfer wurde den Angaben zufolge durch mindestens 15 Stiche und Schnitte verletzt und starb kurz nach dem Angriff.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.05.2021 | 07:30 Uhr