Oldenburg: Kleine Kinder fahren ohne Mutter im Zug davon

In Oldenburg hat eine 28-jährige Mutter mit ansehen müssen, wie ein Zug der Nordwestbahn mit ihren vier und sechs Jahre alten Kindern davongefahren ist. Laut Bundespolizei waren die beiden Kinder aus dem Tunnel zum Bahnsteig gelaufen und eingestiegen, ehe die Mutter die Regionalbahn erreichte. Während die Frau sich am Hauptbahnhof in Oldenburg an die Bundespolizei wandte, nahm sich im Zug ein Reisender der Kinder an und verständigte ebenfalls die Polizei. Am nächsten Bahnhof in Sandkrug (Landkreis Oldenburg) stieg er mit den Kindern aus und wartete auf die Beamten. Wenig konnte die Mutter ihre Kinder wieder in die Arme schließen.

