Stand: 05.07.2022 09:06 Uhr Oldenburg: Hausbrand löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ein Feuer in einem Haus hat in Oldenburg zahlreiche Feuerwehrkräfte die ganze Nacht über beschäftigt. Im Stadtteil Etzhorn, an der Grenze zum Stadtteil Ofenerdiek, brach in einem leerstehenden Haus am Montag gegen 23 Uhr ein Feuer aus. Erst am Dienstagmorgen konnten die Einsatzkräfte den Brand vollständig löschen, hieß es von der Polizei. Das Gebäude wurde zerstört. Verletzt wurde niemand. Wie das unbewohnte Haus in Brand geraten konnte, war zunächst unklar - die Polizei ermittelt.

