Stand: 03.09.2020 11:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Oldenburg: Gerichte verhandeln in Containern

Das Landgericht und das Oberlandesgericht Oldenburg sprechen künftig coronabedingt auch in drei Containern Recht. Die 54 Quadratmeter großen provisorischen Sitzungssäle wurden auf dem Gelände der alten Justizvollzugsanstalt im Gerichtsviertel aufgestellt, wie die Gerichte mitteilten. Sie sollen helfen, die Platzsituation im Landgerichtsgebäude zu entspannen. In den Containern könne ein ausreichender Abstand zwischen den Prozessbeteiligten eingehalten werden. Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) wird die neuen Container-Verhandlungssäle am Montag in Betrieb nehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.09.2020 | 13:30 Uhr