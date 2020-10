Stand: 02.10.2020 10:05 Uhr Oldenburg: Falsche Polizisten erbeuten 45.000 Euro

Eine 79-jährige Frau aus Oldenburg ist in den vergangenen Tagen von falschen Polizisten um insgesamt 45.000 Euro betrogen worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte die Rentnerin mehrere Anrufe von einer angeblichen Hauptkommissarin bekommen. Diese konnte ihr Opfer davon überzeugen, dass ihr Vermögen wegen einer Serie von Diebstählen in Sicherheit gebracht werden müsse. Bei insgesamt vier Treffen übergab die 79-Jährige das Geld in der Nähe ihrer Wohnung einem angeblichen Beamten. Erst später realisierte sie den Betrug und erstattete Anzeige. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Amtsanmaßung und Betrugs aufgenommen.

