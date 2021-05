Stand: 19.05.2021 17:40 Uhr OOWV: Wasser im Lokal nach Lockdown erst mal laufen lassen

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) in Brake weist darauf hin, dass das Wasser in den Leitungen von Restaurants, Hotels und Ferienwohnungen erst in Bewegung kommen sollte, bevor es getrunken wird. Wenn Wasser längere Zeit in den Leitungen stehe, könne sich das auf die Qualität auswirken, so der OOWV. Wurde das Trinkwasser in den Leitungen mehrere Tage oder länger nicht entnommen, etwa wegen des Lockdowns, sollten alle Armaturen laut OOWV nacheinander für einige Minuten voll geöffnet werden.

