Stand: 10.03.2021 10:48 Uhr Nord- und Ostsee werden sauberer

Nordsee- und Ostsee werden sauberer. Das hat das Havariekommando in Cuxhaven 2020 bei Überwachungsflügen festgestellt. der Jahresbericht der Behörde weist 34 Verschmutzungen aus, das sind 15 Fälle oder rund 30 Prozent weniger als noch 2019. Auch das Ausmaß war demnach gering. Meist ging es um Verschmutzungen, die kleiner als 0,02 Kubikmeter waren- was umgerechnet einer Menge von 20 Litern entspricht. "Hier zeigt sich eine positive beständige Abnahme seit Beginn der Ölüberwachung vor mehr als 30 Jahren", heißt es in dem Bericht.

